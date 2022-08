Een lelijk herstelakkoord

wat je over het ‘asielakkoord’ kunt schrijven, is dát er een akkoord is. Maanden te laat, maar toch: het kabinet en de gemeenten zijn het eens over wat urgent is en hoe dat samen wordt aangepakt. Er wordt geld bijgelegd, je zou zelfs kunnen zeggen dat er ‘perspectief’ gloort. Goed is het ook dat de premier erkent dat de nood níét is opgelopen door onmatige instroom van vluchtelingen, maar door falend bestuur. Met name door het besluit om na 2016 de capaciteit van het COA en de IND kortzichtig af te breken.

Gemeenten die toen net hun planvorming en locatie voor een azc klaar hadden, werden ..

