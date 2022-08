Babyroof in Duitsland: de DDR is nog geen voltooid verleden tijd

Rügen is een groot eiland in de Oostzee, in de voormalige DDR. Dat was een land, een dictatuur, met geheimen, met spoken die zelfs nú nog ineens uit de kast rollen, merk ik op vakantie. Eerst zie ik alleen de goudgele velden van graan en vlas, de telefoonpalen, de smalle wegen, omzoomd door oude bomen. Een melancholisch landschap, met een trage hartslag, een lange adem. Heuveltoppen bieden een wijde blik over zee, die is hier nergens ver weg.

Op een landtong staan grote stenen uit de prehistorie. Het is alsof die vijfduizend jaar oude sporen uit de Steentijd anno 2022 zichtbaarder zijn dan de resten van de verdwenen DDR. Veertig jaar lag Rügen verstopt achter de Muur en het IJzeren Gordijn. Maar over die tijd praten de eilanders nie..