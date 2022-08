Een half jaar oorlog

, in de Russische staatsmedia. Het gaat niet meer over de succesvolle vernietiging van weer een Oekraïens bataljon, maar zoals zaterdag over een aanval op het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot. Rusland ligt onder vuur, niet alleen politiek maar ook letterlijk. Na Oekraïense aanvallen op een vliegveld en een munitiedepot op de Krim, ging ook nog eens een munitiedepot in de regio Belgorod in Rusland zelf de lucht in. Tweeduizend mensen moesten uit voorzorg worden geëvacueerd. Dat ontging ook Russische sociale media niet.

De oorlog in Oekraïne is geen succesverhaal meer. Er zijn geen veroveringen meer te melden en Rusland ligt onder internationale druk vanwege het gebruik van de kerncentrale bij Zap..