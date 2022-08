De schandalige opmerkingen van Abbas breken steun voor de Palestijnen af – maar moeten ook iets verhullen

heeft in Berlijn een enorme schade aangericht. Niet alleen voor zijn gastheer, de Duitse bondskanselier Scholz, die in problemen is gekomen door de schandalige uitspraken van zijn gast, maar vooral voor het Palestijnse volk. Want Abbas liet zijn masker vallen, toen hij Israël beschuldigde van ‘50 holocausts’ tegen de Palestijnen. Daarmee beging Abbas niet alleen een misdrijf volgens de Duitse wet (de relativering van de Holocaust is er strafbaar), maar dat hij dat deed in het politieke hart van het land dat de verantwoordelijkheid voor de Holocaust als een systematisch opgezette ge..

