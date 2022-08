Stikstof en supermarkt

Johan Remkes woensdag uit zijn slof. Hij had geen goed woord over voor de levensmiddelensector. De supermarkten besloten deze week ineens om donderdag niet mee te praten over een oplossing van het stikstofprobleem. Daarmee gaan ze volgens Remkes ‘voorbij aan hun eigen verantwoordelijkheid’.

Koepelorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is zich van geen kwaad bewust. Laten het kabinet en de boerenorganisaties eerst maar eens met elkaar in gesprek gaan, zo heet het. Dat klinkt redelijk, maar het is duikgedrag. Bang om geraakt te worden, maken de supermarkten een terugtrekkende beweging.

Terwijl juist zij als grote spelers in de voedingsbranche onderdeel zijn van het stikstofprobl..