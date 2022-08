De overheid moet zich (weer) als overheid gaan gedragen

hield het Staatstoezicht op de Mijnen rekening met nog veel meer en zwaardere aardbevingen in het Groningen gasveld, tot wel een kracht van 5 op de schaal van Richter. Die zijn niet gekomen. De beving bij Huizinge (3,6) is de zwaarste gebleven – nu tien jaar geleden.

Die kleine ramp werd een omslagpunt. Tot die tijd werd het risico van aardbevingen weggewuifd – alsof er een vrachtwagen langs je huis rijdt, meer niet. Dat was niet meer vol te houden. Toch duurde het anderhalf jaar voor het kabinet besloot fors minder gas te winnen. In deze periode verloren Groningers het vertrouwen in de overheid en de partners in de gaswinning. Hebben ze dat vertrouwen tien jaar later terug? Het schadeherstel en de verst..