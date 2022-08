Na solidariteit van burgers in coronatijd mag van ondernemers nu andersom hetzelfde worden verwacht

dalen weer. Kostte een liter Euro 95 een maand geleden circa 2,25 euro, begin deze week lag de prijs weer net onder de twee euro. Zo’n daling is leuk voor wie auto rijdt, maar zegt weinig over de totale inflatie en koopkrachtverlies in ons land: de geldontwaarding is het hoogst sinds 1975, en niets wijst erop dat dit snel verandert.

We zullen allemaal iets verarmen, voorspelde premier Mark Rutte in april van dit jaar. Tegelijk riep hij werkgevers op de lonen te verhogen ‘waar mogelijk’. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) deed hetzelfde. ‘Kijk waar salarissen omhoog kunnen’, zei ze tegen de bestuurders in het bedrijfsleven.

Vier maanden later blijken deze oproepen een beperkt resultaat te hebben g..