Het verraad van Kaboel

Trump en Biden zijn verbonden door een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de val van Kaboel, nu een jaar geleden. De terugtrekking van de Amerikanen en hun westerse bondgenoten liep voor het oog van de hele wereld uit op een moreel drama. Maar Kaboel viel niet die vijftiende augustus. De val van Kaboel werd zo goed als onvermijdelijk op de dag dat de regering-Trump in 2019 toegaf aan de eis van de Taliban om rechtstreeks te onderhandelen over ‘vrede’, zonder de Afghaanse regering. De VS zetten zo welbewust de toekomst van de Afghaanse regering aan de dijk, samen met wat in het land was opgebouwd. Hoe mooi de beloftes in het ‘Doha vredesakkoord’ van februari 2020 ook waren, het waren holle frases. Volgens de toenmalig directeur Azië..

