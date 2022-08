Regeringspartijen proberen hun aandeel uit de gloeiendhete stikstofkeutel in te trekken

de maand van broedende kippen. De meeste Kamerleden kunnen hun reces invullen zoals goed voor hen is: rust nemen, nadenken, werkbezoeken, brokjes toewerpen aan ondervoede media, spreekbeurt bedenken voor de ‘fractiedagen’ aan het einde van de zomer. Intussen brengt op de ministeries een selecte groep ambtenaren alle opties in kaart voor de Miljoenennota, die ruim voor Prinsjesdag bij de Raad van State moet zijn voor advies.

Als de laatste gegevens (CPB-ramingen) binnen zijn, worden de hoofdrolspelers uit de regeringspartijen verzameld om keuzes te keuren. Dat is het voorrecht maar ook het zomers lot van een coalitiepartner: een huiswerktaak in augustus. Intussen kan de rest alarm slaan over al wat het ka..