Prijsstijgingen vragen solidariteit met de zwaarst gedupeerden zonder speelruimte in hun budget

zijn in één jaar 18,5 procent duurder geworden; voor een gemiddeld (vierpersoons) gezin scheelt dat 1500 euro per jaar. En de prijzen voor gas en licht zijn over de kop gegaan: het contract voor een gemiddelde verbruiker ging van 2000 naar 5000 euro.

Heftige bedragen: duizenden euro’s per jaar, waar haal je die vandaan? Maar het meest verraderlijke zit ‘m in het woord ‘gemiddeld’. Voor veel huishoudens zal de schade geringer uitpakken - en dus zijn er ook die het juist nog veel zwaarder voor de kiezen krijgen.

En dat zijn niet automatisch de meest draagkrachtigen, of de die wel..