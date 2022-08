We staan in de file en in de rij: vakantie is een opgeëist recht geworden

In coronatijd werd voorspeld dat ons reisgedrag zou veranderen: we zouden ons meer bewust worden van de invloed ervan op de wereld. Maar is dat ook zo? Volgens de ANWB is het deze zomer op de Europese wegen drukker dan ooit. Nederlanders reizen massaal naar het buitenland. ‘Nu het weer kan’, wordt daar vaak aan toegevoegd.

Die toevoeging klopt niet. Ook de vorige twee zomers kon je zeker binnen Europa best op vakantie. Oké, er was de onzekerheid dat landen ‘van kleur zouden verschieten’ - ofwel: dat het reisadvies zou veranderen. Dringend geadviseerde, maar niet-afgedwongen quarantaines konden echter gewoon worden genegeerd.

In de zomer van 2021 maakten vaccinaties het reizen gemakkelijker. Zeker nadat EU-landen..