Waarom laten we ons kostbare drinkwater zo gemakkelijk het riool instromen?

‘Nederland leeft met water’, was de zin waarmee de overheid ons bewuster wilde maken van de omgang met water. Die slogan is op het eerste gehoor een beetje misleidend: alsof er altijd water in overvloed is, voor burgers en bedrijven. Feitelijk was de campagne bedoeld om duidelijk te maken dat wateroverlast én watertekorten twee kanten van dezelfde medaille zijn. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel, en een groot deel van Nederland ligt daaronder. Dus moeten we méér doen om water buiten de deur te houden.

Tegelijkertijd leidt klimaatverandering tot heftiger droogte. Dat zorgt voor problemen waarbij je vaak niet stilstaat. Uiterst lage rivierstanden zoals nu, geven zeewater de kans landi..