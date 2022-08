Lokaal bestuur is geen competitie tussen programma’s, maar gewoon: gedienstig en flexibel mensenwerk

is simpeler dan vier jaar een stad, provincie of land besturen. Want nadat de zetels zijn gescoord, begint het echte werk pas voor wie erop plaatsnemen. Besturen en regeren doe je in dit land nooit alleen, noch uitsluitend met partijgenoten en geestverwanten. Er moeten coalities gesmeed worden over alle ideologische, kamp- en clubgrenzen heen. Links en rechts, conservatief en progressief, opportunistisch en idealistisch: ze moeten het met elkaar fiksen in de raadszaal. Dat geldt bij elk dossier - explosief of taai, strovuur of veenbrand - dat voorbijkomt gedurende een raadspe..

