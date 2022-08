Vergelding zonder recht

, zei de Amerikaanse president Biden tijdens zijn aankondiging van de liquidatie van al-Qaedaleider al-Zawahiri. De operatie was minutieus voorbereid, waarbij Biden had geëist dat ieder risico zou worden uitgesloten dat anderen bij de aanval zouden omkomen. Dat is gelukt, onder meer door het gebruik van speciaal aangepaste raketten. Vanuit militair en ook Amerikaans politiek oogpunt een groot succes.

En toch blijft er een leeg, wrang gevoel over bij deze vorm van ‘gerechtigheid’. Al-Zawahiri, de tweede man naast al-Qaedaleider Bin Laden, heeft de afgelopen dertig jaar inderdaad ‘een spoor van moord en geweld tegen Amerikaanse burgers’ en anderen achtergelaten, zoals Biden zei. En hij voelde zich in zijn nieuwe schuilplaa..