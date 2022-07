Kalmte en gesprek

zal het besluit van de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland om tóch in gesprek te gaan met bemiddelaar Johan Remkes wel een kantelmoment in de stikstofcrisis blijken te zijn.

Opnieuw ligt er een week achter ons vol harde en ontwrichtende boerenprotesten. Alles wijst erop dat ook van deze protesten moet worden gezegd dat ze zijn uitgevoerd door een klein en intimiderend groepje boeren. Natuurlijk was er grote woede over die acties. Er werden bergen afval, mest, puin en asbest op snelwegen gestort. Hooibalen werden er in brand gestoken. Dat leidde tot levensgevaarlijke situaties. Aannemers die waren ingeschakeld om de boel op te ruimen, moesten in een paar gevallen hun activiteiten staken: ze ontvingen ..