Een paar generaties na de seksuele revolutie plukken we er, naast zoete, ook zure vruchten van

negatief in het nieuws. Dit keer niet vanwege een vernederende ontgroening, maar vanwege uitspraken tijdens een lustrumfeest van het Amsterdamse studentencorps. Mannelijke leden scandeerden ‘hoer, hoer’, daarmee doelend op vrouwelijke verenigingsleden, en een commissielid noemde hen ‘sperma-emmers’. De incidenten staan niet op zichzelf.

Telkens weer duiken berichten op over mishandelingen en (het bestempelen van een vrouw of meisje als ‘slet’) bij studentenverenigingen. Het rot is bekend, maar blijkt moeilijk uit te roeien. Nieuwe generaties studenten gaan zich als va..