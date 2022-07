Wie de excuses van de paus te makkelijk vindt: doe het zelf maar eens beter

Als een boeteling reist paus Franciscus deze dagen door Canada. ‘Diepe verontschuldigingen’ bood hij dinsdag aan voor de manier waarop katholieken in het land de oorspronkelijke inwoners stelselmatig van hun identiteit hebben beroofd. Meest dramatisch daarbij zijn de katholieke scholen waarop inheemse kinderen hardhandig werden afgezonderd van hun ouders en straf kregen als ze de taal van thuis spraken. In april had de paus al in Rome excuses gemaakt tegenover een delegatie van de inheemse bevolking, dinsdag sprak hij op Canadese grond de woorden: ‘Aan het begin van deze boetetocht vraag ik u opnieuw om vergeving, en vertel ik u nog een keer hoezeer dit mij spijt.’

Kijk, zo bied je excuses aan, klinkt het enerzijds opgetogen. Geen m..