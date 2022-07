Berekend graanakkoord

schuil achter het graanakkoord dat de Verenigde Naties samen met Turkije hebben weten te sluiten met Rusland en Oekraïne. Het akkoord zelf is alleen maar toe te juichen. Tientallen graanschepen die vastzaten in Oekraïense havens, kunnen volgens de Turkse president Erdogan al snel uitvaren. Daarna kan de volgende 22 miljoen ton graan uit de silo’s worden vervoerd en de nieuwe oogst er weer in worden opgeslagen. Voor veel landen in het Midden-Oosten en Afrika komt dit als een geschenk uit de hemel, want de voedselcrisis werd door de blokkade dramatisch verscherpt.

Door een tweede, apart memorandum tussen de VN en Rusland, worden ook belemmeringen voor de export van Russisch graan en kunstmest weggenomen, w..