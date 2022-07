In het geruzie over de asielcrisis heeft één groep het nakijken: de asielzoekers zelf

Er zijn cruiseschepen onderweg naar Nederland. In die schepen moeten asielzoekers worden ondergebracht. Helemaal zeker is het nog niet, maar het kabinet is al wel zover dat de schepen maar vast besteld zijn. Omdat de asielzoekers nergens anders terechtkunnen. Of, beter geformuleerd, omdat ze nergens anders welkom zijn.

Staatssecretaris Van der Burg heeft inmiddels een heel rijtje pogingen ondernomen om de asielcrisis te bestrijden. De asielketen is vastgelopen. Bijna elke nacht slapen er groepen asielzoekers buiten, naast het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De zoektocht naar nieuwe opvanglocaties loopt zeer moeizaam. Niet in onze achtertuin, zegt de ene na de andere gemeente.

Dan maar buitengaats, lijkt het kabinet te den..