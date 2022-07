De emotie van Mario Draghi weerspiegelde de etappes van de politieke crisis in Italië

waarop de donderdag demissionair geworden Italiaanse premier Mario Draghi emotie toonde, weerspiegelden de etappes van de politieke crisis die binnen een week tot zijn aftreden leidden.

Moment één: Die sneer was bedoeld voor Giorgia Meloni, de fractieleider in de Kamer van Afgevaardigden (de Italiaanse Tweede Kamer) van de ‘Broeders van Italië’. Die Fratelli d’Italia is een extreemrechtse partij die net zoals de voorgangers in de traditie van Mussolini staat.

De 74-jarige, partijloze politicus Draghi maakte in het Palazzo Montecitorio duidelijk dat hij nimmer macht of partijbelang voor ogen had gehad.

Moment twee: ‘Zijn jullie klaar?!’ De in het Italiaans (‘Sie..