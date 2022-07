De brandende graanvelden in Oekraïne zijn een waarschuwend teken van Ruslands nieuwe ‘eerlijke wereldorde’

, in het oosten en zuiden van Oekraïne. Maar in tegenstelling tot de branden in Frankrijk, Spanje en andere Europese landen, worden hier de velden opzettelijk verwoest. Na eerdere verwoestende aanvallen op landbouwbedrijven, opslagplaatsen en transportcentra, zoals vorige week in deze krant al werd beschreven, verwoest het Russische leger nu doelgericht het voedsel zelf. Want de gerijpte aren en droge graanstengels branden nu gemakkelijk en de enorme Oekraïense graanvelden kunnen daardoor snel veranderen in zwartgeblakerde vlakten.

