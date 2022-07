Code oranje maakt ook de noodzaak van een mondiaal hitteplan duidelijk

geldt vandaag code oranje wegens extreme hitte. Het is de vierde keer in vier jaar dat deze waarschuwing wordt afgegeven. Het heetst was het in 2019: toen steeg de temperatuur in Nederland voor het eerst boven 40 graden.

Die grens zou vandaag opnieuw gepasseerd kunnen worden. In het nuchtere Nederland zijn we al snel geneigd weersextremen als een tijdelijke curiositeit te zien. En wie klimaatverandering relativeert, kan in de geschiedenis altijd zijn vermeende gelijk halen. Want in het Gelderse Warnsveld tikte de temperatuur in oorlogszomer 1944 ook eens 38,6 graden aan! Maar wat meteorologen al een tijd zien, is een versnelling in weersextremen. Vorige maand wees het KNMI daar nog op in een klimaatrapp..