Zomercorona: moeten we onze verantwoordelijkheid nemen?

als u vlak voor uw vakantie flink verkouden wakker wordt, doet u dan een coronatest? Of denkt u dan: ik weet liever niet of ik corona heb, want áls ik het heb, moet ik eigenlijk thuisblijven en dan zie ik die hele vakantie in het water vallen.

Het zou zomaar kunnen dat u voor de tweede optie kiest. Immers: de meeste mensen hebben inmiddels ervaren dat ze een besmetting zonder al te veel kleerscheuren kunnen doorkomen. De vaccinaties zorgen er nog steeds voor dat een kans op een heftig ziekteverloop flink is gereduceerd. En het aantal besmettingen is in de afgelopen periode weliswaar opgelopen, maar de piek is in zicht: de stijging ten opzichte van de vorige week is telkens iets kleiner.

Nieuwe cijfers van het RIVM die..