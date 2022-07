Na de onvermijdelijke breuk kan de SGP ook afzien van Europese verkiezingen

tussen ChristenUnie en SGP pijnlijk vindt, moet die pijn al vaker hebben gevoeld. Want het is een breuk in vele bedrijven. De keuze van de ChristenUnie om in 2024 niet meer met de SGP één gezamenlijke Europese lijst te vormen, is dan ook niet meer dan een logische, onvermijdelijke conclusie.

Nadat de vorige SGP-Europarlementariër Bas Belder bij gedoe over onkostenvergoedingen zelfs door zijn eigen partij niet meer bij te sturen bleek, leefde er in 2019 eventjes de hoop dat met het aantreden van Bert-Jan Ruissen een nieuwe start kon worden gemaakt.

Maar al voor de verkiezingen ontstond er wéér gedoe. De ChristenUnie wilde niet in één Europese fractie met Forum voor Democratie. Toch werd de kiezer verzekerd dat er..