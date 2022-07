Dankbaarheid voor democratie is voorlopig meer terecht dan gemopper over ons welvaartsverlies

tragisch was, zou je erom kunnen glimlachen: tienerjongens die ginnegappend in een mooi zwembad springen; twee mannen die wat onwennig op een hemelbed liggen, vrouwen die poseren bij garderobes en passpiegels. De scènes speelden zich begin deze week af in het presidentiële paleis in Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. In de ambtswoning van de premier waren de taferelen grimmiger. Boze burgers koelden hun woede op de luxe van de mensen die hen bestuurden.

ten zuidoosten van India. Het is anderhalf keer zo groot als Nederland en telt ruim 23 miljoen inwoners. Juist v..