Voorbeeld van onorthodox Utrecht mag gevolgd worden

Als ze een verblijfsstatus hebben gekregen en dus voor langere tijd in Nederland mogen blijven, moeten ze hun leven kunnen herpakken. Dat werkt niet als ze eindeloos in asielzoekerscentra moeten blijven, maar ook niet als ze in hotelkamers of kantoorgebouwen worden ondergebracht. Het getuigt van menselijk gevoel dat het Utrechtse gemeentebestuur dit onderkent, en vanaf augustus zes weken lang alle vrijkomende sociale huurwoningen aan ‘statushouders’ gaat toewijzen.

De gemeente wil met het geven van een huis aan zo’n 490 statushouders in één klap haar verplichtingen nakomen. Een plicht die door heel wat Nederlandse gemeenten wordt verzaakt, een van de redenen waardoor asielzoekerscentra overvol zi..