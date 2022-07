Westerse landen moeten zich strategisch versterken. CETA helpt daarbij

van de PvdA tegenover het Europese handelsakkoord met Canada (CETA) niet te noemen. Het verdrag werd door toenmalig

PvdA-minister Lilianne Ploumen in 2016 enthousiast verdedigd. Goed voor het bedrijfsleven, de voedselveiligheid, het dierenwelzijn, het milieu en de volksgezondheid, zei ze.

Vier jaar later keerde de PvdA-fractie in de Tweede Kamer zich echter tegen het verdrag. Er deugde weinig van in de ogen van fractievoorzitter Lodewijk Asscher. Het Tweede Kamerlid Ploumen nam toen ook maar afstand van minister Ploumen.

Ondertussen was de lijsttrekker van de PvdA bij de Europese verkiezingen, Frans Timmermans, wel positief over CETA. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer is dat nu ook, waarmee de Eerste Kamerled..