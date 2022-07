Een olympische speler

Japanse oud-premier Shinzo Abe zette vrijdag de schijnwerpers op een land dat niet zo vaak op de voorpagina’s verschijnt. Wat betekent zijn dood voor een natie die doorgaans als toonbeeld van rigide samenlevingsvormen wordt gezien? Huidig premier Fumio Kishida wist nog niet veel meer te melden dan dat hij sprakeloos was en de politiek gewoon moest doorgaan. Abe (67) werd vrijdagochtend neergeschoten in de stad Nara, waar hij een kandidaat van zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP) steunde. De dader was de 41-jarige Tetsuya Yamagami. Hij had niets tegen de politieke koers van Abe of zijn perso..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .