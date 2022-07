De les van Boris Johnson: uiteindelijk heeft schaamteloos gedrag een grens

als leider van de Conservatieve Partij in het Verenigd Koninkrijk. En dus als premier. Zoveel is duidelijk. De vraag was woensdagavond in Londen vooral: wanneer?

Al bijna veertig ministers, staatssecretarissen en andere conservatieve vertegenwoordigers waren woensdag halverwege de avond opgestapt. Ze hebben eindelijk hun buik vol van het wangedrag van de premier. Met als dieptepunt diens leugens over , de rel over feestjes op 10 Downing Street tijdens corona.

BBC News hield de hele dag het aantal afhakers bij, nadat dinsdagavond de ministers Rishi Sunak (Financiën) en Sajid Javid (Volksgezondheid) als eersten het bijltje erbij neer hadden gegooid. Vierentwintig uur later hadden zeventien kabinetsleden en nog m..