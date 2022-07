Een Deltaplan Vergrijzing waarbij de hele samenleving wordt meegenomen, is broodnodig

Kan digitalisering een deel van de zorgvraag opvangen, als de zorgbehoefte steeds meer toeneemt? Die vraag mogen we niet te snel met ‘nee’ beantwoorden. Vanwege het simpele feit dat het nú al knelt in de zorg, terwijl door de vergrijzing de zorgvraag voorlopig alleen maar zal toenemen. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) stelt dat in 2060 één op de drie werknemers in de zorg zal moeten werken, als we dan op dezelfde manier zorg willen leveren als nu. ‘Een dergelijk beslag op de arbeidsmarkt is niet realistisch en ook niet wenselijk. We staan dus voor de uitdaging om de groeiende vraag naar arbeidskrachten te beperken’, schrijft Helder aan de Tweede Kamer.

Haar adagium om de vergrijzing op te vangen: ‘Zelf als het kan, thuis als het ka..