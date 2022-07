Magere meisjes

in turnen, er plezier in heeft en misschien weleens denkt om er haar carrière van te maken – houd haar dan zo ver mogelijk daarbij vandaan. Turnen is een mooie, beweeglijke, gracieuze sport, waar vooral jonge meisjes vol overgave mee bezig kunnen zijn. Als je erin uitblinkt, kan dat een extra drijfveer zijn om je best te doen. Maar als de topsport in beeld komt, komen er andere krachten los. Een trainer wil jou de beste maken; dat succes straalt dan ook op hem af. De sportbond denkt aan olympische medailles. Trotse ouders moedigen je aan je grenzen te verleggen. Voor je het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .