Alleen als boeren en politiek in beweging willen komen, heeft bemiddeling zin

die gaat werken aan verzoening tussen boeren en overheid: wie kan daartegen zijn? Maar dat het nodig is, is een onmachtig en veeg teken. De overheid geniet zó weinig vertrouwen van de boeren dat gewoon met elkaar in gesprek gaan al niet meer lijkt te kunnen. Een deel van de boeren lijkt überhaupt niet in gesprek te wíllen. Anderzijds hebben de harde en onverantwoorde acties van een klein deel van de boeren het Haags begrip voor de agrarische sector geen goed gedaan.

Ook al werden ze maar door een klein deel van de boeren uitgevoerd, die harde acties zijn zeer beeldbepalend. Meerdere keren bezochten de boeren de woning van VVD-minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), de laatste keer met geweld..