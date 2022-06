Maak van Keti Koti geen kleurloze maar kleurrijke dag, waarop we samen stilstaan bij hoe onmenselijk we ons kunnen gedragen

We mogen vandaag vieren dat de slavernij in Suriname en op de Antillen anderhalve eeuw geleden is beëindigd. Reden voor taart, muziek en bovenal dankgebed. De meest wrede zonde werd een halt toegeroepen: ontmenselijking van broeders en zusters. Dat is het vieren en herdenken waard. Waar Keti Koti (‘de keten is gebroken’) tot de millenniumwisseling voor de meeste Nederlanders onbekend was, organiseren veel steden nu activiteiten en geven honderd bedrijven hun werknemers vrij om erbij stil te staan. Volgend jaar is het precies 150 jaar geleden dat mensen hun slavenhouders mochten verlat..

