Misschien is het wel beter géén stervensregeling voor jonge kinderen te maken

Kindereuthanasie wordt het al snel genoemd, maar dat ís het niet. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft een conceptregeling voor levensbeëindiging bij kinderen tussen de twee en twaalf jaar opgesteld. Zij vallen niet onder de huidige regeling voor pasgeborenen (tot en met één jaar), en kunnen ook niet vragen om euthanasie - dat kan vanaf twaalf jaar.

Voor die leeftijdsgrens is een goede reden. Euthanasie is levensbeëindiging op verzoek, en daarvoor moet iemand zijn belangen kunnen overzien en afwegen. Over die mate van wilsbekwaamheid beschikken jonge kinderen simpelweg niet. En zoals veel artsen afwijzend staan tegenover euthanasie bij dementerende ouderen, zo zou diezelfde huiver er ook moeten zijn voor levensbeëindiging bij jo..