Boosheid is nooit een vrijbrief voor grensoverschrijdende acties

kennelijk óók lid zijn van Farmers Defence Force (’boerenverdedigingsmacht’). Boer en SGP-raadslid Floor de Jong uit Bergambacht zaagde maandag samen met andere boze boeren tientallen knotwilgen af, om ‘de kaalslag in de landbouw’ te symboliseren. Of die actie legaal was, valt te bezien. De claim van De Jong dat hij z’n eigen bomen omzaagde, is in elk geval onvoldoende. Zo werkt bomenkap niet in Nederland, ook niet in de gemeente Krimpenerwaard. En mocht het legaal blijken, dan nog is de verontwaardiging over de onbesuisde actie van De Jong en zijn medestanders terecht.

Op meer plekken liep het boerenprotest de afgelopen dagen uit de hand. Het verkeer had last van brandende hooibalen, van wegblokkades, en van h..