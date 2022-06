Een parlementaire enquête is niet nodig om te concluderen dat de Groningers altijd het nakijken hadden

maar eens hoopvol naar uit te kijken: maandag starten de verhoren in de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in de noordelijke provincie. De enquêtecommissie moet aan het licht brengen hoe de besluitvorming over de winning, de aardbevingen, de schadeafhandeling en de versterking van kwetsbare woningen er in al die decennia van gaswinning uit heeft gezien.

Hoe belangrijk die waarheidsvinding ook mag zijn, we weten nu al meer dan genoeg om te concluderen dat de veiligheid van de Groningers nimmer hoog op het prioriteitenlijstje heeft gestaan. Met 2013 als absoluut dieptepunt. In dat jaar kwamen de Groningers op dat hele lijstje niet eens voor.

Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde toen om ‘de gas..