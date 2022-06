Hoe kun je in een gascrisis solidair zijn met Oekraïne én Groningen?

weer maximaal mogen worden gestookt om elektriciteit op te wekken, heeft ook met solidariteit te maken. Allereerst solidariteit met Oekraïne. Zelfs Marjan Minnesma van klimaatorganisatie Urgenda - die afdwong dat Nederland méér moet doen tegen CO 2 -uitstoot - kan begrip voor opbrengen voor de extra kolenstook. ‘Poetin moet op geen enkele manier het idee krijgen dat we Oekraïne willen laten vallen’, zei Minnesma tegen de NOS.

Maar de keuze van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) is óók ingegeven uit solidariteit met Groningen. Het kabinet had al kunnen terugvallen op het Groningenveld. Maar dat éxtra gaswinning in Groningen alleen mag bij uiterste nood, is ..