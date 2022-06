Hoelang zal het redelijke en zelfcorrigerende vermogen van de boeren standhouden?

Caroline van der Plas al meerdere keren afstand nemen van boerenprotesten. Zoals het ‘huisbezoek’ aan stikstofminister Christianne van der Wal, op de avond na het kabinetsbesluit over de ‘richtinggevende doelen’ voor het landelijk gebied. ‘Stop daarmee. Je zoekt mensen NIET thuis op. Hoe boos je ook bent’, liet Van der Plas weten. En toen boeren woensdag een boerenpop aan een strop hingen boven een snelweg in Twente, toonde ze begrip voor wat de demonstranten wilden verbeelden, maar zei ze later toch: ‘Ik zou boeren met klem willen verzoeken dit soort acties niet meer te doen.’

Breder in de agrarische sector leeft het besef dat de stikstofprotesten van grote invloed kunnen zijn. Die kunnen ervoor zorge..