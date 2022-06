Sensationele trendbreuk op Schiphol na decennia van fluwelen handschoenen

de toerismesector, nu Schiphol komende zomer tientallen vluchten per dag gaat schrappen. ‘Amateurisme ten top’, smaalt de Consumentenbond, die een ‘massaclaim’ gaat onderzoeken. Het is ook ellendig, als je een vlucht hebt geboekt en je hoort - misschien pas kort van tevoren - dat die niet zal gaan.

De teleurstelling is te begrijpen. Maar belangenorganisaties zouden ook voorop kunnen gaan in het tonen van een beetje begrip voor het personeelstekort waar Schiphol mee kampt. De passagiersluchtvaart is door de coronacrisis in elkaar gestort. Hadden we ook zelf kunnen bedenken dat in de eerste normale zomer - als het dat wordt - alles niet meteen weer vlekkeloos draait?

En dit is een voorbode van meer krimp op..