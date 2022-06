Ethisch dilemma over asielzoekers in Rwanda: ontschepen of afschepen?

er geen asielzoekers uit het Verenigd Koninkrijk neer in Rwanda. De eerste vlucht vertrok dinsdagochtend niet. De Hallmark Residences en het Hope Hostel in de Rwandese hoofdstad Kigali worden niet in gebruik genomen door migranten. De kink in de kabel kwam door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat honoreerde het bezwaar dat een Iraakse asielzoeker maakte in een kort geding. Mensenrechtenorganisaties waren blij, de Britse regering was boos. Maandag nog had het Britse Hooggerechtshof eerdere bezwaren tegen het plan niet toegewezen. Maar omdat er n..

