Een linkse droom heeft ook een kandidaat-premier nodig

Curieus is het wel, dat de eerste concrete stap richting een fusie van PvdA en GroenLinks wordt gezet in de Eerste Kamer. Beide partijen hebben in hun geschiedenis juist gepleit voor opheffing van de senaat. Met als argument dat de democratie niet meer is gediend met een indirect verkozen Eerste Kamer.

Met deze geschiedenis in het achterhoofd, kan het dus ook niet anders dan dat deze stap slechts een opmaat is naar méér. Met Kamerverkiezingen die gepland staan voor 2025, is er ook nog tijd voor nieuwe stappen. En hoewel critici zeker valide argumenten aandragen, is de richting duidelijk: het overgrote deel van de leden van PvdA en GroenLinks steunt de ingeslagen weg. Daaraan gehoor geven is óók democratie. In een politiek landschap dat st..