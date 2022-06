Dus moeten de boeren bloeden? Ja en nee

van ons allemaal, en de oplossing mag niet alleen op de schouders van boeren worden gelegd. Het is waar én het is tegelijk een gekronkel, want iedere Haagse politicus weet dat de heftigste maatregelen op het bordje van boeren terechtkomen. Of je dat nu leuk vindt of niet: volgens het RIVM is de veehouderij verantwoordelijk voor 41 procent van de Nederlandse stikstofuitstoot. Daarmee heeft die sector verreweg het grootste aandeel.

De manier waarop veel politici met die cijfers omgaan, maakt het ongemakkelijke verhaal voor boeren slechts ongemakkelijker. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis bijvoorbeeld zei vrijdag dat boerenbedrijven ‘een pijnlijke verandering tegemoetzien’. Maar hij haastte zich te zeg..