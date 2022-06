Wat het vastlopende asielbeleid nodig heeft is echte bereidheid om mensen op te vangen

aan de instroomcijfers van asielzoekers in ons land, is het hun grilligheid. En als er iets onveranderlijk is aan de Nederlandse opvang van asielzoekers, is het dat die niet op die grilligheid is ingericht. Gevolg: als een refrein dient zich om de zoveel jaren een asielcrisis aan.

Dan stijgt de instroom, zijn er te weinig opvangplekken, moet er hevig worden geïmproviseerd en kan het schandelijke gebeuren dat er mensen buiten of op stoelen moeten slapen. Opnieuw klinkt dan de roep om snellere procedures. En er wordt nog eens herhaald dat we nu toch echt moeten regelen dat erkende vluchtelingen sneller een woning krijgen. (Van de ruim 40.000 mensen die momenteel in de asielzoekerscentra worden opgevangen,..