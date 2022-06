Grijp het rapport van de ombudsman aan om in discussie te blijven

van de jonge publieke omroep Ongehoord Nederland (ON) heeft gezien: dat is geen schande. U bent niet de enige. De praatrubriek trok op een willekeurige dinsdagmiddag (deze week) op het hoogtepunt 290.000 kijkers. Dat is voor tv-begrippen een paar handenvol.

Het gaat om een panelgesprek van rechts pratende mensen die het ontzettend met elkaar eens zijn, die ook heel erg gelijk hebben en daar samen van genieten. Intussen vuren ze gifpijltjes af op elites, mainstream-media, woke-activisten of wie ook maar de wereld niet zo begrijpen als zij.

Maar ON opereert wel binnen het publieke omroepbestel, bekostigd met overheidsgeld. Dan gelden er kwaliteitseisen. Naar aanleiding van kijkersklacht..