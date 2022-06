De impact van kinderen

liet zien hoe leed en vreugde elkaar pijlsnel kunnen afwisselen. En hoe de impact ervan wordt versterkt als het kinderen betreft. Dat gold voor een voetbalstadion in Boedapest, een opwekkingsconferentie in Biddinghuizen en een bloedbad in Nigeria.

Die massamoord vond zondagmorgen plaats in Owo, een stad in de Nigeriaanse deelstaat Ondo. Terroristen drongen de katholieke St. Francis Xavier-kerk binnen en doodden met machinegeweren en explosieven tientallen mensen, die een pinksterdienst hielden.

Veel van de slachtoffers waren kinderen en de beelden van hun lichamen, in plassen bloed, gingen binnen enkele uren de hele wereld over. De terreurdaad, die het leven kostte aan vijftig tot honderd mensen, is nog niet opgeëist.