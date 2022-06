De Geest waait waar Zij wil, maar mensen zitten Haar zo vaak in de weg

niet op hebben gerekend. Even daarvoor zaten ze nog angstig binnen, de ramen en deuren op slot. De Heer verscheen, Hij at met hen en ging; ze waren weer alleen. Als je in een paar dagen zo veel meemaakt, ben je dat angstgevoel niet zomaar kwijt.

Maar nu is het de ochtend van Pinksteren en de vensters gaan open. De leerlingen voelen geen kou, ze horen alleen de wind, ze zien vuur - het is een en al warmte en vervulling en leven. En iedereen wil weten wat er is.

Daarna lijkt het even de hemel op aarde. Volgelingen stromen toe, iedereen begrijpt elkaar en deelt alles, geen wanklanken worden gehoord. Maar die volgen al snel: bedrog, vervolging, onvrede, conflict. In het kerkelijk jaar is met ..