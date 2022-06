Het gebrek in Europa is dat het denkt op een te kleine schaal

met zes maanden. Zo meldde het Russische platform RT het akkoord van de Europese Commissie waardoor over zes maanden tot 90 procent van de Russische olieleveranties wordt gestopt. Het is een ‘olieboycot light’, in de ogen van het Russische leiderschap. Rusland kan zijn olie makkelijk op andere markten kwijt, reageerde voorzitter Matvijenko van de Russische Federatieraad: ‘Olie komt niet van de maan’, zo wees ze op de schaarste die dat mogelijk maakt. Wat Rusland verliest aan verkoopvolume, wordt voorlopig meer dan goedgemaakt door de gestegen prijzen. Dus luidt de Russische conclusie: ‘De Europeanen doen alleen zichzelf pijn.’

Het is een cynische rekensom. Rusland wacht in het geval van aardgas ze..