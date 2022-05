Moet Oekraïne de Donbas opgeven om zo een einde aan het bloedvergieten te maken?

voor ons allemaal, als de stad valt.’ Dat zei gouverneur Serhiy Haidai van Loehansk dinsdag op de vraag of de stad Severodonetsk zal moeten worden overgegeven aan de Russen. Die hadden toen al een derde van de stad in handen, na een belegering in de stijl van Marioepol. De Oekraïense verdedigers zijn zowel qua manschappen als qua kanonnen in de minderheid, zei president Zelensky zondag al. Iedere dag sneuvelen vele tientallen.

Dat roept lastige vragen op. Wanneer is het verdedigen van een stad te billijken, als je die afweegt tegen de verwoesting die dan volgt? Van het nabijgelegen stadje Roebizhne is nu, na verbeten verzet, alleen nog een zwarte vlek in de groene velden over. ‘De kleine stad is weggevaag..