Wie abortuswetten aanscherpt, moet dat ook kunnen doen met wapenwetgeving

spreekt Donald Trump vandaag op de feestelijke, jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse lobbyorganisatie National Rifle Association (NRA). De vuurwapenclub die elke rem op wapenbezit in de Verenigde Staten blokkeert, doet na de moordpartij in het Texaanse Uvalde alsof zijn neus bloedt. Ernstiger cynisme is nauwelijks denkbaar.

Dat oud-president Trump zich afficheert met de club die ‘vrijheid’ schrijft met een in bloed gedrenkte pen, maakt hem eens te meer ongeschikt voor een tweede ambtstermijn. Onbeschaamdheid kent echter geen grenzen in het zelfzuchtige wereldbeeld van de NRA en haar geblondeerde peetvader: de wapenminnaars die geen hand uitsteken om te voorkomen dat kinderen op scholen worden vermoord (‘Vu..