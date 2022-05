Met ‘voltooid leven’ ondermijnt D66 zelfs de erfenis van Els Borst

wordt in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ook het meest prominent beschermd: het leven. Juist met die verplichte bescherming door de overheid staat het D66-wetsvoorstel ‘voltooid leven’ op gespannen voet. Dat zegt de Raad van State als adviseur van regering en parlement. Sterker: in het wetsvoorstel van oud-Kamerlid Pia Dijkstra zitten te weinig waarborgen om te voorkomen dat mensen om levensbeëindiging vragen terwijl niet zeker is of ze dat écht willen, of hun wens wel duidelijk en consistent is, en of ze niet lijden aan een medisch probleem dat mogelijk oplosbaar is.

Anderhalf jaar lang hield D66 het advies onder de pet. In de kabinetsformatie van 2021 werd het niet met de onderhande..